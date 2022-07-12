Афганистан не расплатился по долгам с Таджикистаном по электроэнергии

CentralAsia (TJ) - Афганская электроэнергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) пока еще имеет задолженность за таджикскую электроэнергию, сообщил глава таджикского энергохолдинга «Барки точик» Мамадумар Асозода 12 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он не стал озвучивать размер долга афганской компании перед «Барки точик», передает Азия Плюс.

«Со стороны афганской энергокомпании оплачиваются некоторые объемы электроэнергии. Ожидается, что поэтапно с увеличением платежеспособности этой компании эти долги будут покрываться», - сказал Асозода.

Он подчеркнул, что на данный момент ежесуточно поставляется в Афганистан до 9 млн киловатт-часов электроэнергии из Таджикистана.

В начале текущего года глава «Барки точик» сообщил журналистам, что долг DABS перед таджикским энергохолдингом составил $33 млн.

Тогда он также сообщил, что в конце декабря минувшего года руководство «Барки точик» и DABS подписали протокол к заключенному в 2008 году соглашению о поставках таджикской электроэнергии в Афганистан до 2028 года.

Дополнительная договоренность к соглашению предусматривает в 2022 году ежесуточный экспорт в объеме 400 мегаватт-часов в весенне-летний период (май-сентябрь) и 25-30 мегаватт-часов - в осенне-зимний период (октябрь-апрель).

Асозода подчеркнул, что в соответствии с договоренностью DABS платит за каждый киловатт-час таджикской электроэнергии 4,67 центов.

По данным «Барки точик», Таджикистан в 2021 году экспортировал в Афганистан электроэнергию на сумму 635.9 млн сомони ($56,3). В первом полугодии 2022 года в Афганистан экспортировал электричество на сумму около 336 млн сомони (более $30 млн).

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