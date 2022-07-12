В Верховную раду внесли законопроект о признании независимости Ичкерии

CentralAsia (CA) - Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Муса Магомедов внесли в парламент законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии. Документ внесен в Раду 11 июля, сообщает «Страна.UA».

Алексей Гончаренко — депутат от партии «Европейская солидарность». Муса Магомедов прошел в Верховную раду от партии «Оппозиционный блок». Партия де-факто остановила деятельность в 2019 году, в марте 2022 года ее работа была приостановлена из-за военного положения на Украине.

Чеченская Республика Ичкерия де-факто была ликвидирована во время Второй чеченской войны в 2000 году. Ее независимость признал только Афганистан под управлением «Талибана» в начале 2000-х.