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Лидер Исламского государства в Сирии убит ударом беспилотника, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Лидер Исламского государства в Сирии Махер аль-Агаль был убит в результате удара беспилотника американских военных, заявили в Центральном командовании США во вторник, 12 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Центральном командовании рассказали, что Махер аль-Агаль был убит на северо-западе Сирии, а его близкий соратник серьезно ранен. Там также сообщили, что операция была тщательно спланирована.

Как пишет Reuters, аль-Агаль — один из пяти главарей группировки боевиков Исламского государства. Он отвечал за развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии.

Израильские СМИ, в частности The Jerusalem Post, обращают внимание, что аль-Агаль был ликвидирован за сутки до начала поездки президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку.

3 февраля президент США Джо Байден заявил, что американские Силы спецназначения ликвидировали главу ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. В Пентагоне сообщили, что во время рейда США лидер террористов активировал взрывное устройство, которое убило его, его супругу и двоих детей.

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