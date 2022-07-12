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Испания передаст Украине десять танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Испании намерено передать Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров (БТР) М113, пишет Infodefensa со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, военная техника, которую Мадрид готовит к передаче, на данный момент не используется и законсервирована на складах. При этом схема отправки данного оборудования Киеву имеет «вид треугольника». Так, после того как Украина получит танки и БТР в собственность, украинские власти должны оплатить их модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP). Это, в свою очередь, требует от Киева подписания соответствующих контрактов с испанскими компаниями. После этого станет возможна переброска военной техники на место боевых действий.

При этом финансовая составляющая проекта и его временные рамки не определены. Общая стоимость, в зависимости от масштаба капитального ремонта и сложности с поиском запасных частей, может составить от 5 до 15 миллионов евро, а поставка техники может состояться к концу года.

Отмечается, что ранее испанское правительство ограничивалось поставками на Украину оборонительных вооружений.

В июне Испания принесла извинения Германии за попытку поставить немецкие танки на Украину. Речь шла о поставках 40 боевых машин Leopard 2, произведенных в 1990-х годах. Отмечалось, что танки настолько обветшали, что на приведение их в боеспособное состояние потребовались бы месяцы.

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