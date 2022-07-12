Девушка из Таджикистана стала победителем спецфинала Central Asia’s Got Talent

CentralAsia (TJ) - 15-летняя исполнительница из Душанбе Нилуфар Азизова победила в специальном финале популярного центральноазиатского конкурса талантов Central Asia’s Got Talent. В нем приняли участие представители пяти стран – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана. Нилуфар стала лидером по итогам зрительского голосования и обладательницей денежного приза в 1 млн тенге (примерно $2100).

По результатам зрительского голосования победителем 2 сезона Central Asia’s Got Talent стал ансамбль из Узбекистана «Моранбон». Нилуфар не хватило голосов, чтобы пройти в финал конкурса.

Но продюсеры проекта решили сделать неожиданный сюрприз и объявили специальный финал, в котором должен определиться еще один победитель. Для многих участников такое решение жюри стало вторым шансом на победу в конкурсе.

Из номинантов были отобраны самые интересные выступления, среди которых оказалась композиция «I feel Good» Джеймса Брауна в исполнении Нилуфар Азизовой, которую она исполнила в полуфинале.

Прекрасный вокал, многогранность в исполнении, открытость и искренность юной таджикской вокалистки растопила сердца миллионов зрителей, которые отдали за нее максимальное количество голосов и сделали ее победителем спецфинала.

Нилуфар занимается вокалом с шести лет под руководством Тахмины Рамазановой, вокалистки группы «Авесто», которая и готовила ее к конкурсу. Также девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано и скрипки. Она активно участвует в различных музыкальных конкурсах и концертах, а этот год был особенно богатым на победы.

В планах девушки и дальше покорять музыкальный олимп и продолжить свое творческое развитие. Они с мамой уже подали заявку для участия в конкурсе «Звезды Ташкента», который будет проходить в октябре этого года.

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