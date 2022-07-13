Монгольские миротворцы отметили День государственного флага в Западной Сахаре

CentralAsia (MNG) - 10 июля МООНРЗС отметила празднование Дня государственного флага Монголии в опорном пункте Миссии в Тифарити, где размещен один из монгольских миротворцев МООНРЗС.

Тифарити (араб. تيفاريتي‎, исп. Tifariti) — город-оазис на северо-востоке Западной Сахары, центр северной части Свободной зоны, контролируемой силами ПОЛИСАРИО, и новая фактическая временная столица Сахарской Арабской Демократической Республики (вместо Бир-Лелу ранее) ввиду расположения её органов власти. Расположен к востоку от Марокканской стены и в 15 километрах к северу от мавританской границы.

В этом году Монголия отмечает 20-летие своего вклада в миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций, которая началась в 2002 году в МООНРЗС с развертывания двух невооруженных военных наблюдателей. Сегодня около 900 военнослужащих и полицейских служат в полевых миссиях по всему миру. Вклад Монголии в миротворческую деятельность ООН был отмечен большим количеством женщин в их рядах.

За Днем флага следует Фестиваль Надаам, главный праздник Монголии, который внесен в список официальных национальных дней ООН и с 2010 года включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включает разнообразные культурные обычаи и проявления человечества и направлен на повышение осведомленности о важности таких обычаев и проявлений, поощрение диалога, уважающего культурное разнообразие, а также должное признание практики и самовыражения сообществ по всему миру.

«Наадам» в местном масштабе называется «Эриин Гурван Наадам», и празднования традиционно охватывают три традиционных вида спорта: скачки, монгольскую борьбу и стрельбу из лука.

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