экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Чемпионом Великого Государственного Наадама-2022 стал Хангай Оргих

CentralAsia (MNG) -  За титул чемпиона Наадам-2022 боролись Хангай Оргих и Орхонбаяр Баярсайхан из всех 1024 борцов.

Ранее президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вручил награду 7 борцам, удостоенным звания «Улсын начин» (по русс. Сокол - первое звание, присваиваемое борцам на Наадаме) и 3 борцам - звания «Улсын харцага» ( по русс. Ястреб).

Всего в национальных соревнованиях по борьбе в рамках празднования Наадама-2022 приняли участие 1024 борца, в том числе 20 тувинские, бурятские и калмыцкие борцы из субъектов Российской Федерации и по одному борцу из Внутренней Монголии, Китая.

Хангай Оргих
Хангай Оргих

Чемпион страны О. Хангай, 1990 г.р., борец, имеющий звание исполином страны по борьбе.

Орхонбаяр Баярсайхан
Орхонбаяр Баярсайхан

Улсын харцага Б. Орхонбаяр родился 1 июля 1998 года в сомоне Цагаануур аймака Сэлэнгэ. Вес 95 кг, рост 180 см. Студент Вуза физкультуры «Аварга».

По всей стране монголы широко отмечают национальный праздник Наадам, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции и 30-й и 31-й годовщинам Демократической революции.

фото: gogo.mn

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний. Видео
  • В Таджикистане введут наказание за распространение фейков о службе в армии
  • США включили страны Центральной Азии в список транзитных государств для подсанкционных товаров в Россию и Беларусь


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com