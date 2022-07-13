Чемпионом Великого Государственного Наадама-2022 стал Хангай Оргих

CentralAsia (MNG) - За титул чемпиона Наадам-2022 боролись Хангай Оргих и Орхонбаяр Баярсайхан из всех 1024 борцов.

Ранее президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вручил награду 7 борцам, удостоенным звания «Улсын начин» (по русс. Сокол - первое звание, присваиваемое борцам на Наадаме) и 3 борцам - звания «Улсын харцага» ( по русс. Ястреб).

Всего в национальных соревнованиях по борьбе в рамках празднования Наадама-2022 приняли участие 1024 борца, в том числе 20 тувинские, бурятские и калмыцкие борцы из субъектов Российской Федерации и по одному борцу из Внутренней Монголии, Китая.

Хангай Оргих

Чемпион страны О. Хангай, 1990 г.р., борец, имеющий звание исполином страны по борьбе.

Орхонбаяр Баярсайхан

Улсын харцага Б. Орхонбаяр родился 1 июля 1998 года в сомоне Цагаануур аймака Сэлэнгэ. Вес 95 кг, рост 180 см. Студент Вуза физкультуры «Аварга».

По всей стране монголы широко отмечают национальный праздник Наадам, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции и 30-й и 31-й годовщинам Демократической революции.

фото: gogo.mn

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