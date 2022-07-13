В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России

CentralAsia (CA) - Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть — 31 декабря. Об этом сообщил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис на конференции в Сиднее. По его словам, Россия поставляла в ФРГ 40% угля и 40% нефти, передает Reuters.

«Любой, кто знает историю трубопровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, мы добьемся этого через несколько месяцев»,— заявил глава немецкого Минфина.

Он добавил, что сейчас Германия ищет альтернативу российским поставкам — такой альтернативой могут стать США и Катар. По его словам, ФРГ строит терминалы для сжиженного природного газа (СПГ). Несмотря на это, в поставках энергоресурсов все еще есть большой пробел.

Запрет на импорт угля из России вошел в пятый пакет санкций Евросоюза, частичное эмбарго на нефть из России — в шестой пакет.

По информации Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50%. В связи с этим лидеры стран G7 рассматривают введение предельных цен на российскую нефть. Как утверждает Bloomberg, предельные цены могут установить на уровне в $40–60 за баррель (российская нефть в среднем торгуется на уровне $80-85 за баррель).