В России разрабатывают действующую против оспы обезьян векторную вакцину

CentralAsia (CA) -

Научный центр «Вектор» вирусологии и биотехнологии тестирует векторную вакцину, эффективную против оспы обезьян. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Министерства здравоохранения Московской области Андрея Продеуса. По его словам, вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний.

«Сейчас в России нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, — это только «Вектор». И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — рассказал Андрей Продеус.

Векторная вакцина использует безопасный вирус, который вызывает иммунный ответ, не провоцируя заболевание.

Как сообщил Продеус, у вакцинированных от обычной оспы есть иммунитет от оспы обезьян. Сейчас «Вектор» разрабатывает такую вакцину, только векторную, при этом она будет действовать также против обезьяньей оспы.

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