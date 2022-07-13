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Монголия и Япония выиграли конференцию U21 Asia и стали первыми командами, прошедшими квалификацию в финал Лиги наций FIBA 3x3 2022

CentralAsia (MNG) -  Мужчины Монголии и женщины Японии доминировали на азиатской конференции ФИБА 3x3 Лиги Наций до 21 года в Улан-Баторе, Монголия, с 4 по 10 июля и вышли в финал Лиги наций 14-16 сентября 2022 года.

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У мужчин Монголия выиграла первые пять остановок, и Аззаяа Батхуяг приступил к работе. 21-летний баскетболист стал лучшим бомбардиром, набрав 106 очков в 15 играх. Япония отвергла попытки Монголии победить начисто, одержав захватывающую победу со счетом 20-19 на шестой остановке. Дамилола Мосаку был звездой для зрителей. Он занял второе место в рейтинге и несколько раз появлялась на IG.

В женской категории Япония показала очень похожие доминирующие результаты, выиграв 5 из 6 остановок, проиграв только третий матч Китаю, занявшему второе место в турнирной таблице. Японская звезда Юа Эмура провела целую неделю в Улан-Баторе. Всего за 15 игр 19-летняя драгстеша набрал колоссальные 156 очков. Возможно, нам больше не придется искать преемника Май Ямамото.

Мужчины Монголии и женщины Японии выиграли первые две путевки на финал Лиги наций FIBA 3x3, который пройдет в Констанце, Румыния, 14-16 сентября 2022 года.

Положение

Мужчины

  1. Монголия 580 баллов
  2. Япония 490
  3. Китай 430

Женщины

  1. Япония 580 очков
  2. Китай 500
  3. Монголия 420
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