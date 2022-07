Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ от покупки соцсети

CentralAsia (CA) - Twitter потребовала через суд от главы Tesla и SpaceX Илона Маска завершить сделку по приобретению социальной сети за $44 млрд, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами, пишут The New York Times и The Guardian.

Иск подан в Канцлерский суд Делавэра. В нем говорится, что бизнесмен отказывается от выполнения обязательств из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.

«Маск, по-видимому, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, — волен передумать, разгромить компанию, нарушить ее деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти», — говорится в документе.

В Twitter сочли, что отказ Маска от завершения сделки последовал за «длинным списком существенных нарушений» соглашений сторон, которые навредили репутации соцсети. Целью иска в Twitter назвали препятствование дальнейшим нарушениям со стороны Маска, принуждение к выполнению юридических обязательств и завершение сделки после выполнения ряда условий.

В Twitter также назвали решение Маска не завершать сделку «недействительным и неправомерным», утверждая, что соцсеть не нарушила ни одного обязательства из соглашения сторон. Маск и его представители «сознательно, намеренно, умышленно и существенно нарушили соглашение», продолжили в компании. В Twitter заявили об уверенности в своих данных о доле спам-аккаунтов, добавив, что используют экспертов по спаму для проверки подсчета и обеспечения его точности.

Twitter подал в суд ходатайство об ускоренном рассмотрении дела, попросив начать разбирательство в сентябре из-за его «критического» характера. Об этом главный юридический консультант Twitter Шон Эджетт сообщил сотрудникам во внутренней рассылке, узнал The New York Times.

Маск отказался от сделки на покупку Twitter 9 июля, он пояснил, что соцсеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Представители бизнесмена обвинили социальную сеть в нарушении нескольких положений соглашения с предпринимателем. К 12 июля акции Twitter упали на 11%.

После сообщений СМИ о намерении Twitter подать в суд, Маск опубликовал в соцсети пост, в котором указал, что во время судебного разбирательства компания будет обязана раскрыть данные о спам-ботах и фейковых аккаунтах.