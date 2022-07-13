Президент и вице-президент ОАЭ поздравили президента Монголии с Национальным праздником

CentralAsia (MNG) - Президент Его Высочество шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян направил телеграмму с поздравлениями президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю Национального дня его страны.

Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая, также направил аналогичные телеграммы президенту Хурэлсуху и премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ.

По всей стране монголы широко отмечают национальный праздник Наадам, посвященный 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции и 30-й и 31-й годовщинам Демократической революции.

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