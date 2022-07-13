Казахстан и ЕС расширят сотрудничество в транспортно-логистической сфере

CentralAsia (KZ) - Заместитель главы МИД Казахстана 12 июля встретился с делегацией Евросоюза во главе со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой. О встрече сообщается в заявлении на сайте МИД Казахстана. В нем говорится, что власти Казахстана углубят сотрудничество с Евросоюзом в транспортно-логистическом направлении.

«Стороны… подчеркнули актуальность углубления сотрудничества в транспортно-логистической сфере и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Была подчеркнута значимость обеспечения энергетической и продовольственной безопасности», — говорится в заявлении.

По информации МИД, Евросоюз занимает первое место среди торговых и инвестиционных партнеров республики. Товарооборот Казахстана с Евросоюзом за первый квартал 2022 года на 55,5% превысил показатель 2021 года ($16,5 млрд против $10,6 млрд). Прирост инвестиций из стран ЕС составил 31,3%.

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне рисков приостановки прокачки казахстанской нефти российскими экспортерами поручил «КазМунайГазу» развивать морские перевозки грузов. Казахстанские порты он предложил превратить их «в один из ведущих хабов Каспийского моря».

Днем ранее Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, де-факто ограничивающего поставки отдельных видов товаров в Россию из-за санкций. В середине июня Токаев заявил президенту Владимиру Путину, что Казахстан не будет признавать ДНР и ЛНР как «квазигосударственные» образования.

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