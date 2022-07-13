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В Казахстане резко выросло число заболевших COVID. За сутки выявили 820 случаев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Всего на 12 июля в стране подтверждено 1 311 190 случаев, из них новых:

в Алматы — 280,

в Нур-Султане — 180,

в Шымкенте — 87,

в Алматинской области — 67,

в Карагандинской области — 56,

в Жамбылской области — 35,

в Кызылординской области — 19,

в Атырауской области — 17,

в Туркестанской области — 13,

в ВКО — 12,

в Мангистауской области — 10,

в Костанайской области — 9,

в СКО — 9,

в Павлодарской области — 8,

в Акмолинской области — 8,

в ЗКО — 7,

в Актюбинской области — 3.

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