В Казахстане резко выросло число заболевших COVID. За сутки выявили 820 случаев

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Всего на 12 июля в стране подтверждено 1 311 190 случаев, из них новых:
в Алматы — 280,
в Нур-Султане — 180,
в Шымкенте — 87,
в Алматинской области — 67,
в Карагандинской области — 56,
в Жамбылской области — 35,
в Кызылординской области — 19,
в Атырауской области — 17,
в Туркестанской области — 13,
в ВКО — 12,
в Мангистауской области — 10,
в Костанайской области — 9,
в СКО — 9,
в Павлодарской области — 8,
в Акмолинской области — 8,
в ЗКО — 7,
в Актюбинской области — 3.
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