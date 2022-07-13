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Численность населения Узбекистана достигла 35,6 млн человек

CentralAsia (UZ) -  На 1 июля постоянное население Узбекистана составляло 35 603 443 человека. Об этом сообщает Госкомстат республики.

По данным статистического ведомства, на 1 июля 2022 года постоянное население республики составляло 35 603 443 человека.

Женщины из этого числа составили 17 690 386 человек, а мужчины - 17 913 057 человек.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2022 года численность мужчин в постоянном населении на 222 671 больше, чем численность женщин.

До этого Госкомстат сообщал, в какие страны с начала года узбекистанцы больше всего ездили с туристическими целями. Среди стран, куда граждане Узбекистана выезжают больше всего с туристическими целями, лидирует Кыргызстан - 788,4 тыс. граждан.

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