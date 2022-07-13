Частная компания подарила победителю монгольской борьбы Наадама New Nissan PATROL Y62

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания Monnis Group будет подарить новому чемпиону Наадама New Nissan PATROL Y62. Об этом ссообщает испольнительный директор компании Чулуунбаатар Баз.

Тулгар төрийн 2230, 2231, Их Монгол Улсын 815, 816, Үндэсний эрх чөлөө, Тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110, 111, Ардын хувьсгалын 100, 101 жилийн ойн баяр наадмын түрүү бөхийг МОННИС Группын зүгээс 2022 оны New Nissan PATROL Y62 автомашинаар байлахаар шийдвэрлэлээ. pic.twitter.com/v9s8axLJuE — Chuluunbaatar Baz (@chuka5678) July 12, 2022

В этом году чемпионом Великого Государственного Наадама-2022 стал Хангай Оргих. Новый чемпион монгольской национальной борьбы вскоре получит ключ от нового джипа New Nissan PATROL Y62.

Хангай Оргих

На местном рынке Patrol пользуется уважением. Текущая серия модели Y62 выпускается уже более 10 лет, поэтому японский внедорожник сохраняет монументальный внешний вид.

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