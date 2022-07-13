экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Частная компания подарила победителю монгольской борьбы Наадама New Nissan PATROL Y62

CentralAsia (MNG) -  Монгольская компания Monnis Group будет подарить новому чемпиону Наадама New Nissan PATROL Y62. Об этом ссообщает испольнительный директор компании Чулуунбаатар Баз.

В этом году чемпионом Великого Государственного Наадама-2022 стал Хангай Оргих. Новый чемпион монгольской национальной борьбы вскоре получит ключ от нового джипа New Nissan PATROL Y62.

Хангай Оргих
Хангай Оргих

На местном рынке Patrol пользуется уважением. Текущая серия модели Y62 выпускается уже более 10 лет, поэтому японский внедорожник сохраняет монументальный внешний вид.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Самарканде спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста (видео)
  • В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России
  • В Таджикистане на 20% повысили заработную плату бюджетникам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com