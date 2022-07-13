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Два спасателя вытащили тонущего ребенка, но утонули сами (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространились сообщения о том, что спасатели, пытавшиеся спасти детей, купавшихся в запрещенном месте, утонули. Пользователи выложили виден инцидента, на котором видно как трое спасателей вытащили подростка из канала с быстрым течением.

Одному из спасателей удалось при помощи товарищей выйти на сушу, однако другой мужчина, обессилев, не смог самостоятельно выбраться из воды и на помощь ему бросился другой спасатель. Но в конце видео показан водоворот, где оба мужчин скрылись под толщей воды.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана расследовало этот инцидент и сообщило, что ситуация произошла не на территории республики.

МЧС не уточняет в какой именно стране произошло событие, запечатленное на видео.

«На данный момент МЧС просит жителей не купаться в реках, канавах, реках, протоках и других водоемах, где купание запрещено», - говорится в сообщении министерства.

тонущие

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