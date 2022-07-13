В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом «омикрона»

- Азия и мир, общество
- 10:33, 13 июля 2022
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CentralAsia (CA) - В Канаде выявили первые в стране случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. Об этом 12 июля сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник.
«На 6 июля в Канаде предварительно выявлено пять случаев BA.2.75», — сказал директор вирусологической в клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота.
По его словам, эти цифры могут быть уточнены, так как еще продолжаются необходимые исследования. Он не сообщил, у кого был обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75 и был ли он завезен в Канаду.
Как отмечает телеканал эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.
По предварительным данным, вариант BA.2.75 обладает более сильной способностью преодолевать иммунитет и может быть более заразным.