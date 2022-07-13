В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом «омикрона»

CentralAsia (CA) - В Канаде выявили первые в стране случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. Об этом 12 июля сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник.

«На 6 июля в Канаде предварительно выявлено пять случаев BA.2.75», — сказал директор вирусологической в клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота.

По его словам, эти цифры могут быть уточнены, так как еще продолжаются необходимые исследования. Он не сообщил, у кого был обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75 и был ли он завезен в Канаду.

Как отмечает телеканал эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.

По предварительным данным, вариант BA.2.75 обладает более сильной способностью преодолевать иммунитет и может быть более заразным.