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Пять компаний начали выполнять рейсы по маршруту Улан-Батор — Инчхон

CentralAsia (MNG) -  Южнокорейский авиаперевозчик T'Way Air объявил, что в среду начал выполнять рейсы по маршруту Улан-Батор — Инчхон.

Таким образом, компания становится пятой авиакомпанией, выполняющей рейсы по маршруту Улан-Батор — Инчхон.

В связи со снятием пандемических ограничений в Монголии и Республике Корея, а также в связи с быстрым ростом турпотока лоукостеры, такие как Jeju Air и T’Way Air, летом начали открывать новые рейсы в этом направлении.

Jeju Air и T’Way Air будут летать три раза в неделю по маршруту Улан-Батор — Инчхон, а цены на 15-20 процентов дешевле, чем у MIAT, Korean Air и Asiana Airlines.

Air Busan, еще одна южнокорейская авиакомпания, начала предлагать относительно дешевые рейсы в Улан-Батор — Чеджу.

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