экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Два таджикских паломника скончались во время хаджа

CentralAsia (TJ) -  Двое граждан Таджикистана скончались в Саудовской Аравии во время церемонии хаджа.

Скончавшимися являются 62-летний Мухаммад Расулов, житель города Исафара, и 64-летняя Кизларгуль Таджиева, жительница Кубодиёнского района.

Как сообщает Комитет по делам религии со ссылкой на главного сопровождающего врача таджикских паломников Турахона Шарифзода, у обоих случился сердечный приступ.

«Оба таджикских паломника скончались от сердечного приступа. Церемония их похорон прошла в мечети «Масджид-уль-Харам».

По данным Комитета остальные таджикские паломники здоровы.

«Но из-за чрезмерной жары и питья холодной воды некоторые из них обращаются к врачу в связи с болью в горле, простудой, высокой температурой, - говорится в сообщении Комитета. - Также обращаются из-за несварения желудка, с болями в мышцах, повышенным давлением».

В Комитете также отмечают, что среди таджикских паломников не зарегистрировано случаев COVID-19.

Первая группа паломников из Таджикистана вылетела в Саудовскую Аравию утром 20 июня. Возвращение паломников на родину ожидается 17 июля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Казахстане резко выросло число заболевших COVID. За сутки выявили 820 случаев
  • Президент Туркменистана уволил 26 министров
  • Группа по гражданским делам армии США и монгольское агентство по ЧС аймака Хубсугул провели обучение по спасению на воде


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com