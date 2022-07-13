Два таджикских паломника скончались во время хаджа

- Таджикистан, общество
- 10:44, 13 июля 2022
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CentralAsia (TJ) - Двое граждан Таджикистана скончались в Саудовской Аравии во время церемонии хаджа.
Скончавшимися являются 62-летний Мухаммад Расулов, житель города Исафара, и 64-летняя Кизларгуль Таджиева, жительница Кубодиёнского района.
Как сообщает Комитет по делам религии со ссылкой на главного сопровождающего врача таджикских паломников Турахона Шарифзода, у обоих случился сердечный приступ.
«Оба таджикских паломника скончались от сердечного приступа. Церемония их похорон прошла в мечети «Масджид-уль-Харам».
По данным Комитета остальные таджикские паломники здоровы.
«Но из-за чрезмерной жары и питья холодной воды некоторые из них обращаются к врачу в связи с болью в горле, простудой, высокой температурой, - говорится в сообщении Комитета. - Также обращаются из-за несварения желудка, с болями в мышцах, повышенным давлением».
В Комитете также отмечают, что среди таджикских паломников не зарегистрировано случаев COVID-19.
Первая группа паломников из Таджикистана вылетела в Саудовскую Аравию утром 20 июня. Возвращение паломников на родину ожидается 17 июля.