Два таджикских паломника скончались во время хаджа

CentralAsia (TJ) - Двое граждан Таджикистана скончались в Саудовской Аравии во время церемонии хаджа.

Скончавшимися являются 62-летний Мухаммад Расулов, житель города Исафара, и 64-летняя Кизларгуль Таджиева, жительница Кубодиёнского района.

Как сообщает Комитет по делам религии со ссылкой на главного сопровождающего врача таджикских паломников Турахона Шарифзода, у обоих случился сердечный приступ.

«Оба таджикских паломника скончались от сердечного приступа. Церемония их похорон прошла в мечети «Масджид-уль-Харам».

По данным Комитета остальные таджикские паломники здоровы.

«Но из-за чрезмерной жары и питья холодной воды некоторые из них обращаются к врачу в связи с болью в горле, простудой, высокой температурой, - говорится в сообщении Комитета. - Также обращаются из-за несварения желудка, с болями в мышцах, повышенным давлением».

В Комитете также отмечают, что среди таджикских паломников не зарегистрировано случаев COVID-19.

Первая группа паломников из Таджикистана вылетела в Саудовскую Аравию утром 20 июня. Возвращение паломников на родину ожидается 17 июля.

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