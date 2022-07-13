Граждане Монголии ожидают замедления темпов инфляции

// Буяндалай Доржбат

CentralAsia (MNG) - Исследовательская организация NRCC при Монгольского государственного университета представила отчет о втором квартале Индекса потребительского доверия.

Опрос проводился методом случайной выборки среди более 950 жителей 21 аймаков и столицы.

78-82 процента респондентов ожидают роста цен в ближайшие 6-12 месяцев.

Ожидается, что в процентном выражении цены вырастут на 9,5% в течение следующих 6 месяцев и на 11,4% в течение следующих 12 месяцев, что на 2 пункта ниже результатов опроса в предыдущем квартале. Этот результат показывает, что большинство респондентов ожидают замедления темпов роста цен в будущем.

«У граждан, принявших участие в опросе, увеличился процент граждан, которые ожидали роста цен, но ожидание того, что темпы роста цен в будущем снизятся, является положительным результатом опроса.Вероятно, это связано с тем, что Банк Монголии начал повышать процентные ставки в последние два квартала, — сказала Б. Алтанцэцэг, старший научный сотрудник исследовательской организации NRCC.

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