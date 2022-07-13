экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Граждане Монголии ожидают замедления темпов инфляции
// Буяндалай Доржбат

CentralAsia (MNG) -  Исследовательская организация NRCC при Монгольского государственного университета представила отчет о втором квартале Индекса потребительского доверия.

Опрос проводился методом случайной выборки среди более 950 жителей 21 аймаков и столицы.

78-82 процента респондентов ожидают роста цен в ближайшие 6-12 месяцев.

Ожидается, что в процентном выражении цены вырастут на 9,5% в течение следующих 6 месяцев и на 11,4% в течение следующих 12 месяцев, что на 2 пункта ниже результатов опроса в предыдущем квартале. Этот результат показывает, что большинство респондентов ожидают замедления темпов роста цен в будущем.

«У граждан, принявших участие в опросе, увеличился процент граждан, которые ожидали роста цен, но ожидание того, что темпы роста цен в будущем снизятся, является положительным результатом опроса.Вероятно, это связано с тем, что Банк Монголии начал повышать процентные ставки в последние два квартала, — сказала Б. Алтанцэцэг, старший научный сотрудник исследовательской организации NRCC.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Индия ввела международные торговые расчеты в рупиях
  • В чемпионате Казахстана по хоккею появится клуб «Humo» из Узбекистана
  • В Самарканде спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com