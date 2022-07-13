Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 завершится нескоро, сообщает Le Mond.

«Пандемия Covid-19 далека от завершения. Поскольку госпитализация и распространение Covid-19 увеличиваются, правительства должны применять проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция, а также протоколы тестирования и лечения», - убежден глава ВОЗ.

В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу «людям от пяти лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким».

Там также отметили, что странам нужно «рассмотреть возможность предложения» второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины.

В свою очередь, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что количество случаев Covid-19 во всем мире подскочило на 30% за последние две недели – рост в основном вызван подвариантами Omicron BA.4 и BA.5. Он также упомянул об отмене санитарных мер по здравоохранению и физическому дистанцированию и сокращению обследований, что затрудняет мониторинг пандемии.

По состоянию на 11 июля ВОЗ обнаружила более 552,5 млн подтвержденных случаев Covid-19 во всем мире, включая 232,3 млн в Европе, и свыше 6,3 млн смертей с начала пандемии. По данным Our World in Data, на ту же дату 61,3% населения мира имеет полный график вакцинации, тогда как 66,8% получили по крайней мере одну дозу вакцины.

ВОЗ объявила, что пандемия Covid-19 будет оставаться «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность», и является самым высоким уровнем бдительности для организации.