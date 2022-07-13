В Узбекистане температура воздуха достигнет +43 градусов

- Узбекистан, погода
- 11:03, 13 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +43 градусов на этой неделе.
По данным Узгидромета, с 14 июля температура воздуха начнет постепенно повышаться и к 17 июля максимальные значения установятся в пределах +41 градуса.
В пустынных и южных районах с 15 июля температура поднимется до +43 градусов.
«После 17 июля температура также будет повышаться, поскольку нет условий для развития каких-либо холодных антициклонов. Это означает, что аномальная жара в регионе усилится», — говорится в сообщении ведомства.
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