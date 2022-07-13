экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане температура воздуха достигнет +43 градусов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +43 градусов на этой неделе.

По данным Узгидромета, с 14 июля температура воздуха начнет постепенно повышаться и к 17 июля максимальные значения установятся в пределах +41 градуса.

В пустынных и южных районах с 15 июля температура поднимется до +43 градусов.

«После 17 июля температура также будет повышаться, поскольку нет условий для развития каких-либо холодных антициклонов. Это означает, что аномальная жара в регионе усилится», — говорится в сообщении ведомства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Около 2500 туристов наблюдали за открытием фестиваля Наадам
  • В Таджикистане введут наказание за распространение фейков о службе в армии
  • Пять компаний начали выполнять рейсы по маршруту Улан-Батор — Инчхон


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com