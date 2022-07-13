В Узбекистане температура воздуха достигнет +43 градусов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +43 градусов на этой неделе.

По данным Узгидромета, с 14 июля температура воздуха начнет постепенно повышаться и к 17 июля максимальные значения установятся в пределах +41 градуса.

В пустынных и южных районах с 15 июля температура поднимется до +43 градусов.

«После 17 июля температура также будет повышаться, поскольку нет условий для развития каких-либо холодных антициклонов. Это означает, что аномальная жара в регионе усилится», — говорится в сообщении ведомства.