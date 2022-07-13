Xanadu возвышается над медными месторождениями Монголии

CentralAsia (MNG) - Говорят, если вы хотите отправиться на охоту на слонов, вы должны отправиться в страну слонов, и по любым меркам, если говорить о запасах полезных ископаемых, Монголия — это страна слонов. Она может похвастаться одним из крупнейших угольных месторождений на планете, и нелепые масштабы шахты Оюу-Толгой, находящейся в частичном владении Rio Tinto, являются еще одним поистине библейским примером. Компания Xanadu Mines, зарегистрированная на ASX, также привлекает внимание в Монголии своим проектом Хармагтай, который в настоящее время считается одним из крупнейших неразработанных медно-золотых месторождений, контролируемых молодым исследователем.

Недавняя сделка Xanadu с глобальным производителем меди Zijin Mining Group, который планирует вложить миллионы в Xanadu, еще раз подчеркивает потенциальный масштаб Хармагтай, поскольку Zijin не совсем известна тем, что гоняется за мелкими проектами.

Китайская компания Zijin входит в десятку крупнейших производителей меди в мире.

Xanadu заявляет, что позиционирует Хармагтай как «холм Кадия в Монголии», имея в виду гигантский медно-золотой рудник, принадлежащий Newcrest Mining, в Новом Южном Уэльсе. В нем говорится, что Хармагтай хорошо сочетается с Cadia Hill по коэффициенту вскрыши, масштабу и содержанию меди, и это лишь некоторые из показателей.

За последние четыре года Xanadu добыла дополнительно 4 миллиона унций золота и еще один миллион тонн меди в руде на Хармагтае, доведя ресурсы до ошеломляющих 1,1 млрд тонн на 3 миллиона тонн меди в руде и 8 миллионов унций золота.

Основываясь на прогнозах предварительного исследования компании на первые пять лет производства, Хармагтай показывает уменьшительный коэффициент полосового проката всего 0,9, среднее содержание меди в размолотой стали 0,29%, и компания рассчитывает производить в среднем 37 000 тонн меди в год.

Для сравнения, в техническом отчете Newcrest Cadia Valley за 2012 год коэффициент вскрыши составляет 2,8, среднее содержание размолотой меди составляет всего 0,19%, а средний объем производства меди составляет 24 000 тонн в год.

Также ожидается, что Хармагтай обеспечит более высокое извлечение золота на уровне 78 процентов по сравнению с 74 процентами на Кадии, хотя содержание золота на Хармагтае ниже и составляет 0,3 г/т по сравнению с 0,77 на Кадии.

Как оказалось, исполнительный председатель и управляющий директор Xanadu Колин Мурхед знаком с операциями Newcrest, ранее он поднимался по служебной лестнице до уровня исполнительного директора и отвечал за глобальную разведку и разработку ресурсов в компании с 2008 по 2015 год.

Xanadu говорит, что на Хармагтае существует три типа минерализации: медно-золотая минерализация порфирового типа, медно-золотая минерализация типа турмалиновой брекчии и эпитермальное золото, связанное с карбонатными жилами цветных металлов.

Ранее открытые месторождения порфира в рамках проекта включают Уайт-Хилл, Штокверк-Хилл и Коппер-Хилл.

Холм Штокверк состоит из двух штокверковых зон с высоким содержанием обнажений, северной и южной штокверковых зон с более крупным телом турмалиновой брекчии с высоким содержанием на глубине.

У Уайт-Хилла есть гораздо более крупная зона штокверковой минерализации с умеренным содержанием в 800 м к югу от Штокверк-Хилл.

Коппер-Хилл представляет собой небольшую зону штокверковой минерализации с высоким содержанием полезных ископаемых, смещенную на глубине пологим разломом. Ведутся работы по определению направления офсетной минерализации, поскольку компания считает, что сорта на Коппер-Хилл делают это место привлекательным.

Компания попала в совет директоров ASX в 2010 году с намерением открыть и разработать крупномасштабные угольные месторождения в Монголии, чтобы прокормить быстро индустриализирующийся рынок Китая на юге, но в Хармагтае она нашла новый путь.

Полагая, что Монголия является одним из последних больших медных рубежей, в 2014 году она удвоила ставку на регион, приобретя 90-процентную долю в медно-золотом проекте Хармагтай у Turquoise Hill Resources за 14 миллионов долларов США.

Компания также ищет третий проект в районе Южной Гоби страны, поскольку она продолжает свою монгольскую стратегию.

Две большие трудности в строительстве крупномасштабного медно-золотого рудника: во-первых, найти месторождение размером с поколение и, во-вторых, иметь возможность его финансировать. Хармагтай поставил галочку в первом поле, а Zijin - во втором - неплохое начало для Xanadu с рыночной капитализацией в 32 миллиона долларов.

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