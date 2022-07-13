ISW: Российские войска продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и Авдеевке (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:16, 13 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и Авдеевке.
Выводы института:
Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА (беспилотный летательный аппарат), которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность стрельбы с закрытых позиций в Украине.
Украинские силы продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов в южном направлении.
Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска.
Также российская армия провела несколько безуспешных наземных атак к северу от Харькова.
Российские силы, вероятно, совершили «фальшивую» атаку на Запорожскую АЭС в «оккупированном» Энергодаре Запорожской области.
Российские и украинские источники сообщили, что 10 июля в результате украинских ударов в Херсоне погибло несколько российских офицеров.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.