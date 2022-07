ISW: Российские войска продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и Авдеевке (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и Авдеевке.

Выводы института:

Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА (беспилотный летательный аппарат), которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность стрельбы с закрытых позиций в Украине.

Украинские силы продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов в южном направлении.

Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска.

Также российская армия провела несколько безуспешных наземных атак к северу от Харькова.

Российские силы, вероятно, совершили «фальшивую» атаку на Запорожскую АЭС в «оккупированном» Энергодаре Запорожской области.

Российские и украинские источники сообщили, что 10 июля в результате украинских ударов в Херсоне погибло несколько российских офицеров.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.