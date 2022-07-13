В чемпионате Казахстана по хоккею появится клуб «Humo» из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» будет возрожден и войдет в состав чемпионата Казахстана. Об этом сайту Prosports.kz сообщил источник из федерации хоккея Узбекистана.

Главным тренером команды станет Евгений Попихин. 62-летний специалист уже возглавлял столичный коллектив ранее.

В сезоне 2019-2020 годов «Хумо» играл в Высшей хоккейной лиге, а фарм-клуб участвовал в чемпионате Казахстана.

В дебютном для себя сезоне 2019-20 годов «Humo» занял десятое место по итогам регулярного чемпионата.

«Хумо» возвращается в игру. В предстоящем сезоне клуб возобновит своё участие в Pro Hokey Ligasy после двухлетней паузы, связанной с пандемией коронавируса. Надеемся, что эта новость порадует болельщиков хоккея Узбекистана и Казахстана. В чемпионате Казахстана собраны сильные мастеровитые команды, и в целом уровень первенства достаточно высокий. Уверен, что участие в турнире «Хумо» послужит дальнейшей популяризации и развитию хоккея в нашей стране», - отметил первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров.