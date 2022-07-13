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Узбекистанец задержан при ликвидации крупного канала поставок синтетических наркотиков в Казахстан

CentralAsia (UZ) -  Гражданин Узбекистана задержан при ликвидации крупного канала поставок синтетических наркотиков в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«Полицейские ВКО при координации ДПН МВД РК провели специальную операцию по пресечению канала поставки в регион синтетических и психотропных наркотиков. В результате проведенной оперативной разработки был задержан гражданин Узбекистана в возрасте 26 лет, прибывший на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в процесс сбыта наркотиков», - говорится в сообщении в среду.

В ходе обыска у задержанного было изъято психотропное веществом «альфа-PVP», весом более 500 грамм.

«В отношении задержанного ведётся досудебное расследование по части 3 статьи (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК и с санкции суда он арестован. Принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 1,6 тыс. разовых доз синтетических наркотиков», - сказал заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Талгат Шаяхметов.

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