Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ и министр иностранных дел Батцэцэг подписали книгу соболезнований

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетили посольство Японии в Монголии и подписали книгу соболезнований, выразив глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате нападения.

Батцэцэг Батмөнх

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил тяжелые ранения во время выступления в городе Нара, где выступал с предвыборной речью. В политика дважды выстрелил из дробовика бывший военнослужащий. Нападавший был задержан. Раненый Абэ в критическом состоянии на вертолете был доставлен в больницу. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но тщетно: ранения оказались смертельными, Абэ скончался, не приходя в сознание.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения