Оспа обезьян может маскироваться под аллергию с сыпью, - эксперт

CentralAsia (CA) - Аллергическая сыпь может являться симптомом оспы обезьян и других серьезных заболеваний. При ее обнаружении следует обратиться к врачу, сообщил ТАСС в 13 июля специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Тем, у кого сыпь, я бы посоветовал обращаться к врачу, потому что под флагом сыпи может пройти нечто более тяжелое. Например, есть сейчас такое заболевание, как пятнистая лихорадка. Вот это достаточно тяжелая вещь. Надо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь», - рассказал он.

По словам Жемчугова, оспа обезьян также может «маскироваться» под аллергию с сыпью, протекая в легкой форме. Он считает, что в России может быть в 10 раз больше зараженных данным вирусом, чем официально зарегистрировано.

«Хочу сказать, это было неизбежным, что вирус проник в Россию, потому что очень значительный инкубационный период и неявные симптомы. Надо понимать, что на одного выявленного минимум 10 невыясненных, которые перенесли на ногах или под флагом какой-нибудь аллергии, где сыпь проявляется. Они просто не знают, что у них оспа обезьян», - отметил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подтверждении в России первого случая оспы обезьян, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. При этом в пресс-службе отметили, что заболевание у пациента протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет.