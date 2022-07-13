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В Таджикистане на 20% повысили заработную плату бюджетникам

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане с первого июля повысили на 20 процентов зарплату бюджетникам, повысив при этом на 200 сомони минимальную зарплату: с 400 сомони до 600 сомони (60 долларов США).

Это первое повышение заработной платы жителей с начала года, в то время как стоимость товаров первой необходимости быстро растет на протяжении последних шести месяцев.

По данным Национального банка Таджикистана, уровень инфляции в мае текущего года достиг 7,5 процента, и наибольшее влияние на этот процесс оказал рост цен на товары и продукты.

По данным Агентства по статистике, в Таджикистане самую низкую заработную плату получают работники сельского и лесного хозяйства. Средняя заработная плата работников в этих отраслях составляет 669 сомони.

Самую высокую заработную плату, которая составляет 4 тыс 644 сомони (450 долларов США), по данным статистического ведомства, получают работники финансово-банковского сектора.

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