Правительство Германии обнародовало полные списки оружия, которое уже передали и планируют отправить Украине

- Азия и мир, политика
- 12:12, 13 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Правительство Германии опубликовало полный список оружия и военного оборудования, которое передали Украине по состоянию на 12 июля.
Соответствующий перечень обнародован на сайте немецкого правительства.
В списке:
3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;
14 тысяч противотанковых мин;
500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger;
2700 переносных зенитно-ракетных комплексов «СТРЕЛА»;
7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
50 противобункерных ракет;
100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
100 тысяч ручных гранат. 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;
350 тыс. других детонаторов; 10500 снарядов калибра 155 мм;
10 противодроновых пушек; И даже 402 000 единицы расфасованных военных блюд и прочее.
Также публикуется список оружия, которое планируется передать в Украину из Германии:
53 000 выстрелов зенитных боеприпасов - 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
3 самоходные гаубицы;
4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов;
10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;
14 тягачей и 14 полуприцепов, 2 тягача и 4 прицепа;
43 разведывательных дрона 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
10 защищенных автомобилей;
7 глушилок и 8 электронных устройств защиты от дронов;
4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
65 холодильников для медикаментов;
1 пункт дезактивации транспортных средств;
54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, передача финансируется Германией);
30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;
Система ПВО IRIS-T SLM;
РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
80 пикапов;
3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом - 100 000 аптечек;
3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.