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Правительство Германии обнародовало полные списки оружия, которое уже передали и планируют отправить Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Правительство Германии опубликовало полный список оружия и военного оборудования, которое передали Украине по состоянию на 12 июля.

Соответствующий перечень обнародован на сайте немецкого правительства.

В списке:

3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;

14 тысяч противотанковых мин;

500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger;

2700 переносных зенитно-ракетных комплексов «СТРЕЛА»;

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);

21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;

50 противобункерных ракет;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 тысяч ручных гранат. 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;

100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;

350 тыс. других детонаторов; 10500 снарядов калибра 155 мм;

10 противодроновых пушек; И даже 402 000 единицы расфасованных военных блюд и прочее.

Также публикуется список оружия, которое планируется передать в Украину из Германии:

53 000 выстрелов зенитных боеприпасов - 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;

3 самоходные гаубицы;

4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов;

10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;

14 тягачей и 14 полуприцепов, 2 тягача и 4 прицепа;

43 разведывательных дрона 1 высокочастотное устройство с оборудованием;

10 защищенных автомобилей;

7 глушилок и 8 электронных устройств защиты от дронов;

4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

65 холодильников для медикаментов;

1 пункт дезактивации транспортных средств;

54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, передача финансируется Германией);

30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;

Система ПВО IRIS-T SLM;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом - 100 000 аптечек;

3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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