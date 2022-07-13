CNN: Почему евро и доллар сравнялись?

CentralAsia (CA) - Впервые за 20 лет обменный курс между евро и долларом достиг паритета - это означает, что две валюты стоят одинаково.

Евро достиг 1 доллара 12 июля, снизившись примерно на 12% с начала года. Эксперты CNN считают, что тому виной высокая инфляция и неопределенность с поставками энергоносителей, вызванной из-за ситуации в Украине.

Как пишет издание, Европейский Союз, который до ситуации в Украине получал примерно 40% своего газа по российским трубопроводам, пытается уменьшить свою зависимость от российской нефти и газа. В то же время Россия сократила поставки газа в некоторые страны ЕС, а недавно на 60% сократила поток газа через газопровод «Северный поток» в Германию.

Теперь эта важная часть инфраструктуры импорта газа в Европе была закрыта на плановое техническое обслуживание в течение последних 10 дней. Немецкие официальные лица опасаются, что его больше не включат.

Энергетический кризис сопровождается замедлением экономического роста, что ставит под сомнение способность Европейского центрального банка (ЕЦБ) адекватно ужесточить политику для снижения инфляции. ЕЦБ объявил, что повысит процентные ставки в этом месяце впервые с 2011 года, поскольку уровень инфляции в еврозоне составляет 8,6%.

Но некоторые говорят, что ЕЦБ сильно отстает от кривой, и что жесткая посадка почти неизбежна. На прошлой неделе Германия зафиксировала свой первый торговый дефицит товаров с 1991 года, поскольку цены на топливо и общий хаос в цепочке поставок значительно увеличили цены на импорт.

«Учитывая характер экспорта Германии, который чувствителен к ценам на сырьевые товары, по-прежнему трудно представить, что торговый баланс может значительно улучшиться отсюда в ближайшие несколько месяцев, учитывая ожидаемое замедление экономики еврозоны», — пишут валютные стратеги Saxo Bank.

По мнению аналитиков, серия агрессивных повышений процентных ставок центральными банками, в том числе ФРС (Федеральная резервная система), в сочетании с замедлением экономического роста будет оказывать давление на евро, в то же время ориентируя инвесторов на доллар США как на безопасное убежище.

Федеральная резервная система США значительно опередила Европу в ужесточении политики, подняв процентные ставки на 75 базисных пунктов, указав при этом, что в этом месяце произойдет дальнейшее повышение ставок.

Это безопасное отступление к доллару США может стать еще более экстремальным, если Европа и США вступят в рецессию, предупредил в записке на прошлой неделе глава Deutsche Global FX Research Джордж Саравелос.

Ситуация, когда евро торгуется ниже доллара США в диапазоне от 0,95 до 0,97 доллара, может быть «вполне достигнута», пишет Саравелос, «если и Европа, и США окажутся соскальзывающими к (более глубокой) рецессии в третьем квартале, в то время как ФРС по-прежнему повышает ставки».

Это хорошая новость для американцев, планирующих посетить Европу этим летом, но может означать плохие новости для глобальной экономической стабильности.