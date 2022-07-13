Си Цзиньпин поздравил президента Монголии с Национальным праздником

CentralAsia (MNG) - В приветствии говорится:

«По случаю Национального дня Монголии от имени правительства Китая и народа Китая и через вас лично я хотел бы передать искренние приветствия правительству и народу вашей страны.

Китай и Монголия являются дружественными и верными партнерами по сотрудничеству, связанными горами и водой. Тщательная защита и укрепление отношений между двумя странами отвечает коренным и долгосрочным интересам сторон.

В последние годы отношения между Китаем и Монголией быстро развивались, и отношения и сотрудничество в каждой области были плодотворными.

Я придаю большое значение отношениям между двумя странами и готов работать с вами, чтобы направлять основные направления развития отношений между двумя странами на стратегическом уровне, развивать всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Монголией на основе здорового и стабильного образа и на благо двух стран и народов обеих стран.

Желаю процветания Монголии и счастья народу!».

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