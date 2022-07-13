экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Си Цзиньпин поздравил президента Монголии с Национальным праздником

CentralAsia (MNG) -  В приветствии говорится:

«По случаю Национального дня Монголии от имени правительства Китая и народа Китая и через вас лично я хотел бы передать искренние приветствия правительству и народу вашей страны.

Китай и Монголия являются дружественными и верными партнерами по сотрудничеству, связанными горами и водой. Тщательная защита и укрепление отношений между двумя странами отвечает коренным и долгосрочным интересам сторон.

В последние годы отношения между Китаем и Монголией быстро развивались, и отношения и сотрудничество в каждой области были плодотворными.

Я придаю большое значение отношениям между двумя странами и готов работать с вами, чтобы направлять основные направления развития отношений между двумя странами на стратегическом уровне, развивать всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Монголией на основе здорового и стабильного образа и на благо двух стран и народов обеих стран.

Желаю процветания Монголии и счастья народу!».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Верховную раду внесли законопроект о признании независимости Ичкерии
  • В Таразе произошел выброс на заводе «Казфосфат». Город накрыло едким туманом (видео)
  • Лидер Исламского государства в Сирии убит ударом беспилотника, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com