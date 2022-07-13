Отмена тарифов, введенных США в отношении Китая, выгодна для потребителей и бизнеса, — CCTV.COM МОНГОЛ

CentralAsia (MNG) - «В нынешней ситуации высокой инфляции степень отмены тарифов, введенных США в отношении Китая, будет выгодна для потребителей и бизнеса с обеих сторон. Если Китай и США будут двигаться вперед в одном направлении, объединят усилия и создадут новый климат для экономического сотрудничества, они смогут возродить мировой промышленный сектор и сохранить стабильную цепочку поставок. Это принесет пользу не только двум странам, но и людям всего мира» — сказал Сюй Цзюэтин, представитель Министерства коммерции Китая, передает CCTV.COM МОНГОЛ.

В ходе очередной пресс-конференции Министерства коммерции Китая он дал вышеуказанный ответ на вопрос корреспондента: «Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность принятия решения по вопросу о тарифах, введенных страной в отношении Китая».

Он также сказал: «Мы также обратили внимание на выступление президента Джо Байдена. «Полная отмена тарифов, введенных Соединенными Штатами в отношении Китая, выгодна Китаю, выгодна Америке и выгодна всему миру», — продолжил он.

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