экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Отмена тарифов, введенных США в отношении Китая, выгодна для потребителей и бизнеса, — CCTV.COM МОНГОЛ

CentralAsia (MNG) -  «В нынешней ситуации высокой инфляции степень отмены тарифов, введенных США в отношении Китая, будет выгодна для потребителей и бизнеса с обеих сторон. Если Китай и США будут двигаться вперед в одном направлении, объединят усилия и создадут новый климат для экономического сотрудничества, они смогут возродить мировой промышленный сектор и сохранить стабильную цепочку поставок. Это принесет пользу не только двум странам, но и людям всего мира» — сказал Сюй Цзюэтин, представитель Министерства коммерции Китая, передает CCTV.COM МОНГОЛ.

В ходе очередной пресс-конференции Министерства коммерции Китая он дал вышеуказанный ответ на вопрос корреспондента: «Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность принятия решения по вопросу о тарифах, введенных страной в отношении Китая».

Он также сказал: «Мы также обратили внимание на выступление президента Джо Байдена. «Полная отмена тарифов, введенных Соединенными Штатами в отношении Китая, выгодна Китаю, выгодна Америке и выгодна всему миру», — продолжил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Верховную раду внесли законопроект о признании независимости Ичкерии
  • Замглавы МИД Узбекистана и Южной Кореи обсудили перспективы сотрудничества
  • В Таджикистане на 20% повысили заработную плату бюджетникам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com