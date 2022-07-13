Студенты из Узбекистана на втором месте по численности в России

CentralAsia (UZ) - Узбекистан занял 2-е место в рейтинге по количеству обучающихся студентов в России. Об этом свидетельствуют данные Россотрудничества в Ташкенте.

На данный момент в российских вузах обучается около 49 тысяч узбекистанцев.

Первенство среди стран удерживает Казахстан — почти 61 тысяча студентов, 3-е место досталось Китаю — 32,6 тысяч студентов, 4-е место у Туркменистана — 30,6 тысяч, 5-е место у Таджикистана — 23,1 тысяча.

ТОП-5 специальностей, востребованных у студентов из Узбекистана в российских вузах - это лечебное дело, экономика, программная инженерия, международные отношения и стоматология.