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В Узбекистане мужчина с родственниками избил жену плетью и остриг налысо (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Кашкадарьинской области Узбекистана жители устроили самосуд над женщиной. Пострадавшую избили плетью и остригли, сообщает пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 июля текущего года. Четверо местных жителей напали на женщину, которая якобы изменяла своему мужу. Они связали ее, остригли волосы, пытали и избивали плетью, а также руками и ногами. Среди нападавших был муж и его родственники.

Женщина госпитализирована в районную больницу.

В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по части второй пункту «а» статьи 138 (насильственное незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса. В настоящее время ведется следствие. Им грозит ограничение свободы от трех до пяти лет либо лишение свободы от трех до пяти лет. В ведомстве не уточнили, был ли муж пострадавшей среди задержанных.

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