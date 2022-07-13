На Славянском направлении украинские войска отбили российский штурм, – Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 13:45, 13 июля 2022
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CentralAsia (CA) - К северу от Славянска украинские войска отбили штурмы войск РФ на Долгенькое и Долину. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 13 июля.
Сообщается, что командование ВСУ ожидает новых ударов со стороны Изюма. Отмечается, что ранее были сообщения, что Долгенькое уже захватили российские войска.
Также в новой сводке Генштаб подтвердил удар по коксохимическому заводу в Авдеевке.
На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, войска РФ вели воздушную разведку при помощи БПЛА типа «Орлан-10» и задействовали диверсионно-разведывательные группы.
На юге российские войска пытаются сорвать перегруппировку ВСУ и начали массированные обстрелы их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, сообщает Генштаб.
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка российских войск основные усилия сосредотачивают на блокировании гражданского судоходства. В готовности к нанесению ракетных ударов содержится четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр».