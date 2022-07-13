В Узбекистане появится новая купюра номиналом 200 тысяч сумов

CentralAsia (UZ) - Центробанк Узбекистана выпустит новые купюры в 200 тысяч сумов (эквивалентно $18). Выпуск банкнот наметили на 15 июля 2022 года.

Тематика банкнот посвящена «Великому Шелковому Пути» и древней истории Ферганской долины, которая является наиболее плотно населенной областью Узбекистана, где проживает почти одна треть населения страны.

Размер 152 х 69 мм. С правой стороны банкноты, расположен локальный водяной знак в виде верблюда – символа древнего «Великого Шелкового пути» и номинал «200000».

С правой стороны банкноты в толще бумаги расположена микрооптическая машиночитаемая защитная нить шириной 4 мм. синего цвета, с «динамическим эффектом» и текстом «UZB».

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны бирюзовый в сочетании с другими цветами.

Банкноты отпечатаны на защищенной бумаге, лицевая и оборотная сторона покрыты специальным лаком.

На лицевой стороне, в левой части банкноты, изображен архитектурный памятник Дворец Худоярхана в городе Коканде.