Жители Земли 13 июля смогут наблюдать суперлуние

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Жители Земли 13 июля будут наблюдать суперлуние - момент, когда полная Луна окажется максимально близко от Земли, сообщили в Московском планетарии.

Ожидается, что 13 июля в 12:09 мск Луна окажется в перигее - максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником составит 357 263 км. При этом чуть больше, чем через 9,5 часов, в 21:38 мск, произойдет полнолуние.

«Видимый диаметр Луны [в этот день составит] 33 минуты 27 секунд. <…> 13 июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», - сказали в планетарии.

При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну - Сатурн и Юпитер. Над полной Луной будут сиять три звезды Летнего Треугольника, а правее - звезда Арктур из созвездия Волопас.

Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, – редкость.