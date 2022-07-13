В Бухаре стартовал узбекско-туркменский форум

CentralAsia (TM) - В Узбекистане проходит туркмено-узбекский межрегиональный форум. На основании соответствующего распоряжения президента Сердара Бердымухамедова, туркменская делегация с 12 по 14 июля 2022 года направлена в командировку в город Бухара, где и намечен ряд совместных мероприятий.

В рамках межрегионального форума в Бухаре пройдёт заседание делового совета торгово-промышленных палат, а также выставка производственных возможностей и потенциала двух стран.

Представители и делегаты стран-участниц форума примут участие и в культурных мероприятиях, в том числе концерте, посвященном дружбе народов двух братских государств Туркменистана и Узбекистана.

Ранее состоялся телефонный разговор президента Шавкат Мирзиёев и спикера Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова, где было рассмотрены развитие узбекско-туркменских связей, а также официальный визит главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан.