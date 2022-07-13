В Минкультуры Таджикистана объяснили причины отмены спектакля «Манкурт» по произведению Чингиза Айтматова

CentralAsia (TJ) - Министерство культуры Таджикистана признало спектакль «Манкурт. Реквием» по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день…» несоответствующим политике страны, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министра культуры Зульфию Давлатзода.

Глава Минкульта считает, что режиссер Барзу Абдураззаков «исказил содержание произведения», и такой спекталь «не приемлем для нынешней внутренней и внешней политики страны и для образования и воспитания подрастающего поколения». Художественный совет при министерстве не одобрил показ представления.

По словам режиссера, он не менял содержание романа, но адаптировал его для таджикистанцев. «Мы разбирались с национальной идентичностью таджиков. Я и сейчас считаю, что манкуртизация — одна из важных проблем нашего народа. А то, что говорят, что постановка не соответствует внутренней и внешней политике, это страх перед русскими, а вдруг обидятся», — перевело его слова издание «Бомдод».

Премьера спектакля «Манкурт. Реквием» должна была состояться в театре «Падида» в Душанбе 20 мая. Однако показ отменили без объяснения причин. Администрация театра только сообщила, что спектакль запретили «сверху».

Режиссер Абдураззаков написал в Facebook, что знает причины отмены, но не хочет «вдаваться в «несвоевременные» рассуждения». За полтора месяца репетиций он и артисты пытались «разобраться в феномене тотального ментального рабства», но им «посоветовали молчать и продолжать жить с лоботимией».

Как пишет «Азия-Плюс», Минкультуры ранее запрещал работы Абдураззакова. В 2009 году чиновники отменили показ «Девонаги. Соли 93» о Великой французской революции. Издание отмечает, что власти увидели в спектакле аналогии с гражданской войной в Таджикистане.

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