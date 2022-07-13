ВОЗ собирается официально признать третий пол

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Там отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

В новом руководстве будут обновлены «ключевые концепции, связанные с гендером», а также расширена концепция интерсекциональности, которая исследует, как «динамика гендерной власти» взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к различным результатам в отношении здоровья этих людей.

«Руководство ВОЗ будет выходить за рамки небинарных подходов к гендеру и здоровью и признавать гендерное и сексуальное разнообразие или концепции, согласно которым гендерная идентичность существует в континууме и пол не ограничивается мужским или женским», - говорится в заявлении.

В издании Daily Mail отметили, медицинские эксперты считают этот шаг «ненаучным» и «тревожным». Так, эксперт по акушерству из университета Ковентри, профессор Дженни Гэмбл назвала изменения ВОЗ «проблематичными».

«Этот отказ от базовой биологии - ошибка. Биология является ключевым фактором, определяющим здоровье и болезнь. Отсутствие четкого понимания основ биологии открывает двери для целого ряда проблем, включая очень плохое информирование о здоровье, а также искажение данных», - сказала она.

Кроме того, эксперт в области сестринского дела и акушерства из университета западного Сиднея, доктор Карлин Гриббл сказала, что заявление ВОЗ является ненаучным.

«Формулировка о том, что существует не только мужской и женский пол, вызывает беспокойство. На сайте говорится, что руководство обновляется "в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития". Однако нет никаких новых научных данных, свидетельствующих о том, что существует более двух полов», - отметила она.

В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.