Шавкат Мирзиёев принял спикера парламента Ирана Мохаммада Бакер Галибафа

CentralAsia (UZ) - 12 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф отбыл из Тегерана в столицу Узбекистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф находится с визитом в Ташкенте по приглашению спикера законодательной палаты Верховного собрания Узбекистана Нурдинжона Исмаилова.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев 13 июля принял председателя Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа.

Рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами, а также развития регионального взаимодействия.

Калибаф подчеркнул, что во время своего пребывания в Узбекистане он проведет встречи с главами двух парламентов страны и рядом иранских бизнесменов, активно действующих в Узбекистане.

Он выразил надежду, что визит в центральноазиатскую страну окажет содействие внешней политике администрации президента Ибрагима Раиси по приоритизации соседних и исламских стран.