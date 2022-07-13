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Сердар Бердымухамедов посетит Узбекистан с государственным визитом

CentralAsia (TM) -  По приглашению президента Узбекистанп Шавката Мирзиёева президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14-15 июля посетит страну с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В повестку дня переговоров на высшем уровне включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

В фокусе внимания будут перспективы практического взаимодействия по основным направлениям, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, налаживания промышленной кооперации, эффективного задействования транспортно-транзитного потенциала, реализации важных проектов в водохозяйственной сфере, активизации межрегиональных контактов, а также продолжения программ культурно-гуманитарного обмена.

Предусматривается, что главы государств обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят актуальные аспекты регионального сотрудничества.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления и подписание пакета двусторонних документов.

В программу пребывания высокого гостя также включены проведение встречи в Олий Мажлисе Республики Узбекистан и посещение достопримечательностей в городе Самарканде.

В рамках подготовки к данному визиту 1-2 июля в городе Дашогузе успешно проведены мероприятия очередного заседания совместной Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

12 июля в Ташкенте состоялась узбекско-туркменская научно-практическая конференция, посвященная вопросам углубления двусторонних отношений и раскрытия потенциала стратегического партнёрства.

Накануне саммита в городе Бухаре проходят первый Форум регионов, заседание Делового совета и выставка ведущих предприятий Узбекистана и Туркменистана.

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