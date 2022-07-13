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Оргнабор трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию сократился в шесть раз

CentralAsia (UZ) -  Организованный набор трудовых мигрантов из Узбекистана в Россиюсократился с начала 2022 года почти в шесть раз в годовом измерении, работать в Россию через оргнабор выехали 3906 узбекистанцев, сообщил Interfax.

В первом полугодии 2021 года таким способом на работу в Россию отправились 22 116 узбекистанцев.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы в России было подписано 5 апреля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в январе-июне в Узбекистан из-за рубежа вернулись около 370 трудовых мигрантов, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2021 годом.

По последним данным, на 1 января 2022 года в России работали 1,2 млн граждан Узбекистана, или около 70% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. Соцопросы показывают, что 59% опрошенных граждан Узбекистана, временно работающих на территории РФ, пока не планируют возвращаться домой.

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