Протесты в Казахстане: в Нур-Султан съехались родные погибших и требуют встречи с Токаевым

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане родственники погибших во время январских протестов казахстанцев ночуют у Дома министерств недалеко от Акорды, добиваясь встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает Orda.kz.

Люди требуют справедливого расследования и оправдания погибших – некоторым из них посмертно предъявлено обвинение.

Так, например, сын жительницы Тараза Джамили Рахимбековой погиб 7 января, в него попало три пули, одна из которых сквозная. Парень скончался на операционном столе. Теперь же его подозревают в участии в массовых беспорядках и акте терроризма.

«Митинги в Таразе начались 4 января, сын 4-5 января находился дома, 6 января вместе с друзьями отравился на митинг, он хотел поддержать народ и требования жанаозенцев. Спустя два месяца после смерти сына на него завели дело по пункту 4 статьи 255 «Акт терроризма» и пункту 2 статьи 272 «Участие в массовых беспорядках». Странно, что мой мёртвый сын внезапно стал террористом, а его оставшиеся в живых друзья — нет. Я уверена, что он не террорист. Я требую, чтобы дела против него прекратили», – заявила Рахимбекова.

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Протестующие приехали из разных регионов Казахстана: Алматы, Тараза и Восточно-Казахстанской области. По словам многих из них, во время январских событий погибли единственные кормильцы своих семей – чьи-то сыновья и мужья. Поэтому они требуют, чтобы правительство обеспечило их жильем, увеличило сумму выплат по потере кормильце до 50 тысяч тенге на одного ребёнка и выплатило материальную компенсацию за смерть родных.

Жительница Алматы Айгерим Ниязбаева, чей муж Кайрат Ниязбаев погиб 5 января на площади Республики от пулевого ранения, сейчас получает выплаты по потере корьмильца – 66 тысяч тенге на троих детей – но этого семье не хватает.

«Я требую, чтобы Токаев вышел к нам и объяснил, почему дал приказ стрелять. Мы лишились единственного кормильца, у нас трое детей: 5 лет, 2 года и четырёхмесячный младенец, который не увидел отца. Я требую, чтобы нашли виновного в его убийстве и выплатили компенсацию. На 66 тысяч тенге, которые я получаю, невозможно вырастить детей», – сказала Ниязбаева.

Во время январских событий в Казахстане погибли как минимум 230 человек. Власти обещают, что список погибших будет непременно опубликован, но точные сроки пока не называют, ссылаясь на продолжающееся следствие. В правоохранительных органах объясняют это тем, что для начала нужно разобраться, кто из скончавшихся является мирным жителем, а кто бандитом.

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