Первый контейнерный поезд из России в Индию пересек туркмено-иранскую границу

CentralAsia (TM) - Первый транзитный железнодорожный груз из России в Индию прибыл в Иран во вторник через пограничный переход с Туркменистаном, чтобы официально открыть восточный участок железнодорожного коридора Север-Юг, сообщает IRNA.

Российский поезд был встречен на территории Ирана церемониией, на которой присутствовали первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер, а также министры транспорта, нефти, промышленности и сельского хозяйства др.

Выступая на этой церемонии, Мохбер подчеркнул решимость иранского правительства расширять торговлю с соседними странами, особенно в транзитном секторе, заявив: «Транзитные мощности страны увеличились до 20 миллионов тонн, и за счет планирования и принятия соответствующих мер может быть достигнут транзит в 300 миллионов тонн товаров в год».

Российский транзитный поезд с 39 контейнерами выехал со станции Чехов 5 июля и проехал 3800 километров через Казахстан и Туркменистан, въехав в Иран. Груз будет доставлен в порт Бандар-Аббас на юге Ирана по железнодорожному маршруту протяженностью 1600 км, а затем будет отправлен морем в индийский порт Нхава-Шева.

Коридор Север-Юг состоит из трех участков маршрута: восточного, западного и среднего. Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран представляет собой восточную линию коридора.

По словам министра дорог и городского развития ИРИ Ростама Гасеми, кроме восточного перехода Серахс-Серахс на туркмено-иранской границе есть и два других направления, включая Инче-Бурун-Гармсар, которые также активны, «благодаря нашим хорошим отношениям с Туркменистаном». По его словам, эти маршруты тоже будет развиваться в транзитном плане.

«У нас есть меморандум о взаимопонимании по транзитному движению поездов с Россией, у нас также есть контракты с Казахстаном и Туркменистаном, которые показывают, что движение в этом коридоре будет продолжаться», - сказал он.