Из Казахстана через Иран ежегодно будут перевозить 5 млн тонн грузов

CentralAsia (KZ) - Ежегодно через Иран будет перевозиться пять млн тонн транзитных грузов из Казахстана, большая часть которых будет осуществляться через железнодорожную границу Серахс. Об этом сообщил генеральный директор железной дороги Хорасана Мостафа Насири в среду, передает «Ирна».

«Ранее первый контейнерный поезд из Казахстана в Центральной Азии прибыл в провинцию Голестан через железнодорожную границу Инче-Бурун в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг»», - отметил иранский чиновник.

По его словам, большая часть железнодорожного транзита в регионе осуществляется через международную железнодорожную границу Серахс.

Накануне также первый контейнерный поезд из России отправился в Индию по восточной ветке коридора «Север-Юг» через Серахс.

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