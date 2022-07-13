В Стамбуле начались переговоры России и Украины по зерну

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CentralAsia (CA) - В турецкой столице началась четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта зерна из украинских портов с участием делегаций России, Украины, Турции и представителей ООН. Переговоры проходят в закрытом режиме, по итогам встречи Минобороны Турции должно выпустить пресс-релиз с описанием результатов встречи, передает «КоммерсантЪ».

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона находится на завершающей фазе достижения соглашения с Россией по зерновому вопросу. По его мнению, разрешение ситуации зависит от действий РФ. Ранее пресс-служба военно-морских сил (ВМС) ВСУ сообщила, что восьми иностранным судам удалось вывезти агропродукцию из украинских портов.