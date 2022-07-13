В Каракалпакстане смягчат комендантский час

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял во внимание смягчение обстановки в Каракалпакстане и ограничил время действия комендантского часа. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Согласно информации, глава государства принял решение в связи со стабилизацию ситуации и возвращение жизни жителей региона в привычное русло.

Таким образом комендантский час в Каракалпакстане во время режима чрезвычайного положения будет действовать с 23:00 часов до 05:00. Ранее время действия комендантского часа было с 21:00 до 7:00 часов.

Соответствующий указ с изменениями в указ президента о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане от 2 июля 2022 года подписан и направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса.

Протесты в столице Каракалпакстана Нукусе начались 1 июля из-за проекта поправок к Конституции, среди которых было предложение исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, жертвами беспорядков стали не менее 18 человек. Как утверждает ведомство, все они получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в ходе беспорядков еще 243 человека пострадали, среди них 38 сотрудников правоохранительных органов, 516 протестующих были задержаны.